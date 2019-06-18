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18 червня 2019, вівторок, 10:20 28
Економіка 2019-06-18T13:30:03+03:00
Українські Новини
Після святкових вихідних долар і євро подешевшали

Після святкових вихідних долар і євро подешевшали

Долар
Долар

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 червня на 2,42 коп. до 26,5741 UAH/USD, курс купівлі - на 3,98 коп. до 26,2356 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 9,24 коп. до 29,4441 UAH/EUR, курс продажу знизився на коп. до 7,99 29,9731 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,2356 26,5741 29,4441 29,9731 3,66 4,21
Максимальний 26,3500 27,0000 29,7200 30,4500 4,00 5,00
Мінімальний 26,0000 26,4500 29,0000 29,7200 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок.

Раніше гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.

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