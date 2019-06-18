Після святкових вихідних долар і євро подешевшали

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 червня на 2,42 коп. до 26,5741 UAH\/USD, курс купівлі - на 3,98 коп. до 26,2356 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 9,24 коп. до 29,4441 UAH\/EUR, курс продажу знизився на коп. до 7,99 29,9731 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,2356\r\n26,5741\r\n29,4441\r\n29,9731\r\n3,66\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3500\r\n27,0000\r\n29,7200\r\n30,4500\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,4500\r\n29,0000\r\n29,7200\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро за тиждень впали більш ніж на 20 копійок.\r\nРаніше гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.