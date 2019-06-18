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18 червня 2019, вівторок, 08:15 18
Судова влада 2019-06-18T09:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради

Сьогодні КС продовжить розглядати конституційність розпуску Ради

Конституційний суд. Фото: ccu.gov.иато
Конституційний суд. Фото: ccu.gov.иато

Сьогодні, 18 червня, відбудеться продовження розгляду справи за конституційним поданням 45 депутатів Верховної Ради щодо відповідності Конституції постанови Кабінету Міністрів "Деякі питання вдосконалення управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" від 7 червня 2017 року №413 (закрита частина пленарного засідання).

Також відбудеться продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 депутатів ВР щодо відповідності Конституції указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання).

Крім того, заплановано продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції окремих положень п. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402 VIII (закрита частина пленарного засідання).

Як повідомляли Українські Новини, КС перейшов до закритої частини розгляду конституційності розпуску Ради.

Раніше Парубій не передав Конституційного суду список депутатів коаліції.

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