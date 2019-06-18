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18 червня 2019, вівторок, 07:24 30
Силові структури 2019-06-18T09:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових, поранений боєць ЗСУ

На Донбасі бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових, поранений боєць ЗСУ

Обстріл. ООС. Фото: Міноборони
Обстріл. ООС. Фото: Міноборони

Вчора, 17 червня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Під час бойових дій був поранений один боєць ВСУ. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні також 17 разів:

"За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки 17 червня три окупанта отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними штабу, з початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Трійцю бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ і поранили двох воїнів.

Раніше бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і понесли втрати.

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