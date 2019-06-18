Після святкових вихідних НБУ знизив курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-17 червня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3340,8148 100 доларів США 2642,1945 100 швейцарських франків 2654,9212 1000 ієн 244,1700 10 російських рублів 4,1007 100 євро 2976,4321

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними гривня на міжбанку трохи зміцнилася.

Раніше гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.