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18 червня 2019, вівторок, 06:00 30
Економіка 2019-06-18T09:45:02+03:00
Українські Новини
Після святкових вихідних НБУ знизив курс гривні

Після святкових вихідних НБУ знизив курс гривні

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-17 червня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3340,8148
100 доларів США 2642,1945
100 швейцарських франків 2654,9212
1000 ієн 244,1700
10 російських рублів 4,1007
100 євро 2976,4321

Як повідомляли Українські Новини, перед вихідними гривня на міжбанку трохи зміцнилася.

Раніше гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.

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