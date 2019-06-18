Після святкових вихідних НБУ знизив курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 0,48 коп. до 26,4219 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-17 червня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3340,8148\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2642,1945\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2654,9212\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n244,1700\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1007\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2976,4321\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед вихідними гривня на міжбанку трохи зміцнилася.\r\nРаніше гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.