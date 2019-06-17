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17 червня 2019, понеділок, 23:53 4
Вибори 2019-06-17T23:57:37+03:00
Українські Новини
ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України

ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України

Центральна виборча комісія на засіданні 17 червня зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Сьогодні комісія зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: які балотуються в порядку самовисування – 97, висунутих політичними партіями – 3", - йдеться в повідомленні.

Також скасовано реєстрацію кандидата Гончаренко А. В., який балотується в ОВО № 137 в порядку самовисування, у зв'язку з його заявою.

Крім того, ЦВК визнала в. І. Коновалюка таким, що відмовився від балотування, оскільки він відкликав свою заяву про самовисування кандидатом у народні депутати в ОВО №60.

Центрвиборчком відмовила в реєстрації трьом особам: Герговському А. Ю., висунутий в порядку самовисування в ОВО № 62, Кривошиї Р. Р. – в ОВО № 93 і Гінак А. Ф. – в ОВО № 141, у зв'язку з відсутністю документів, зазначених у частині другій статті 55 виборчого закону.

Таким чином, на сьогоднішній день в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата у народні депутати України, зокрема: які балотуються в порядку самовисування – 414, висунутих політичними партіями – 47.

Нагадаємо, що в Цвк зареєстрували список першої партії.

А також ЦВК відмовив у реєстрації 7 кандидатам у депутати.

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