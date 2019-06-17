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17 июня 2019, понедельник, 21:11 132
Выборы 2019-06-17T21:31:47+03:00
Українські Новини
В ЦИКе зарегистрировали список первой партии

В ЦИКе зарегистрировали список первой партии

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список партии "Гражданская позиция" на внеочередные выборы Верховной Рады 21 июля.

Об этом говорится в сообщении ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно ему, партия зарегистрировала 164 кандидата в многомандатном общегосударственном округе.

Это первая партия, чей список зарегистрировал ЦИК.

Также было зарегистрировано 97 кандидатов в депутаты в одномандатных округах в порядке самовыдвижения и 3 кандидата от политических партий.

Всего по состоянию на 17 июня на внеочередных выборах в парламент зарегистрирован 461 кандидат в депутаты.

При этом только 47 из них выдвинуты от политических партий.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, "Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.

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