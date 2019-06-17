У ЦВК зареєстрували список першої партії

Центральна виборча комісія зареєструвала 164 кандидата у народні депутати, включених у список партії "Громадянська позиція". Про це повідомляє в понеділок прес-служба ЦВК.

"ЦВК зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати України в ОВО і 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, прес-служба партії повідомила, що "Громадянська позиція" - перша партія, яку ЦВК зареєструвала на вибори у Верховну Раду.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" і Платформа Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смешко з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.