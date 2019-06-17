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17 червня 2019, понеділок, 19:59 6
Зовнішня політика 2019-06-17T20:03:01+03:00
Українські Новини
Макрон підтримав відновлення "мінського формату"

Макрон підтримав відновлення "мінського формату"

Зеленський і Макрон. Фото: АПУ
Зеленський і Макрон. Фото: АПУ

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі), яка засідає в Мінську.

Про це він повідомив під час спільної з Президентом України Владимиров Зеленським прес-конференції, передають Українські Новини.

"Президент Зеленський сказав, що це його пріоритет - відновити мир, змусити зброю замовкнути і піти на шлях переговорів... Ми знову готові повернутися до "мінським формату" для того, щоб Україна повернулася до миру. Я готовий підтримати вас у цьому намірі і відновлення діалогу з Росією. Коли це станеться, Франція готова провести засідання нормандського формату", - сказав Президент Франції.

Також Макрон зазначив, що Франція зацікавлена в подальшому розвитку співробітництва з Україною у сфері інфраструктури та енергетики.

Зокрема Франція зацікавлена в участі у відновленні інфраструктури на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запросив Макрона відвідати Україну.

В понеділок Зеленський знаходиться у Франції з офіційним візитом.

У програмі візиту заплановані зустрічі глави держави з керівництвом Франції, керівниками парламенту, а також з провідними представниками французького бізнесу.

18 червня він відвідає Німеччину для зустрічі з Ангелою Меркель.

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