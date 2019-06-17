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17 червня 2019, понеділок, 18:43 47
Президент 2019-06-17T20:15:02+03:00
Українські Новини
Дружина Зеленського запросила дружину Макрона в Україну

Дружина Зеленського запросила дружину Макрона в Україну

Олена Зеленська і Бріджит Макрон. Фото: АПУ
Олена Зеленська і Бріджит Макрон. Фото: АПУ

Дружина Президента Володимира Зеленського Олена запросила дружину Президента Франції Макрона Бріжит відвідати Україну.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, передають Українські Новини.

"Дружина Президента Франції поділилася досвідом організації різноманітних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками. Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні. Вона запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну", - сказано в ньому.

Наголошується, що зустріч відбулася в Єлисейському палаці в рамках офіційного візиту Зеленського у Францію.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський знаходиться у Франції з офіційним візитом.

Програмою візиту передбачено зустрічі глави держави з керівництвом Франції, керівниками парламенту, а також з провідними представниками французького бізнесу.

18 червня він відвідає Німеччину.

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