Дружина Зеленського запросила дружину Макрона в Україну

Дружина Президента Володимира Зеленського Олена запросила дружину Президента Франції Макрона Бріжит відвідати Україну.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, передають Українські Новини.\r\n"Дружина Президента Франції поділилася досвідом організації різноманітних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками. Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні. Вона запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну", - сказано в ньому.\r\nНаголошується, що зустріч відбулася в Єлисейському палаці в рамках офіційного візиту Зеленського у Францію.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський знаходиться у Франції з офіційним візитом.\r\nПрограмою візиту передбачено зустрічі глави держави з керівництвом Франції, керівниками парламенту, а також з провідними представниками французького бізнесу.\r\n18 червня він відвідає Німеччину.