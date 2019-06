Відео дня: в Індії десятки тисяч медиків вимагають захисту від пацієнтів

Загальнонаціональний страйк, який триватиме до ранку вівторка, солідарна з лікарями в східному штаті Західна Бенгалія після того, як троє були жорстоко атаковані родичами чоловіка, який помер, пише AFP.

Сім'я, яка звинуватила у халатності лікарів, завдала жорстокі удари і залишила двох медичних працівників серйозно пораненими.

Індійська медична асоціація (IMA), що представляє 350 000 з 900 000 лікарів Індії, закликала посилити покарання за напади на медичний персонал.

На думку IMA, через погану інфраструктуру та брак персоналу в лікарнях має бути більше камер спостереження, а доступ відвідувачів у лікарні має бути обмежений.

Страйк не включає в себе екстрені служби.

Індія витрачає менше двох відсотків свого ВВП на охорону здоров'я, що робить її одним з найнижчих інвесторів у цьому секторі в світі.

IMA observes one day strike

Indian Medical Association (IMA), the medical fraternity has decided to keep the Out Patients Department (OPD) closed for 24 hours from Monday morning against the rising incidents of violence against doctors. pic.twitter.com/mzbdyruk5r