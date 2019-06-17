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17 червня 2019, понеділок, 18:19 34
Азія 2019-06-17T20:30:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: в Індії десятки тисяч медиків вимагають захисту від пацієнтів

Відео дня: в Індії десятки тисяч медиків вимагають захисту від пацієнтів

У понеділок десятки тисяч індійських лікарів оголосили страйк, закликаючи до більшого захисту від насильства з боку пацієнтів і їх сімей.

Загальнонаціональний страйк, який триватиме до ранку вівторка, солідарна з лікарями в східному штаті Західна Бенгалія після того, як троє були жорстоко атаковані родичами чоловіка, який помер, пише AFP.

Сім'я, яка звинуватила у халатності лікарів, завдала жорстокі удари і залишила двох медичних працівників серйозно пораненими.

Індійська медична асоціація (IMA), що представляє 350 000 з 900 000 лікарів Індії, закликала посилити покарання за напади на медичний персонал.

На думку IMA, через погану інфраструктуру та брак персоналу в лікарнях має бути більше камер спостереження, а доступ відвідувачів у лікарні має бути обмежений.

Страйк не включає в себе екстрені служби.

Індія витрачає менше двох відсотків свого ВВП на охорону здоров'я, що робить її одним з найнижчих інвесторів у цьому секторі в світі.

Як повідомляли Українські Новини, Індія посіла третє місце  після України в рейтингу країн з найвищою захворюваністю на кір.

Раніше в Індії 99 осіб померли, отруївшись вином.

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