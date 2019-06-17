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17 червня 2019, понеділок, 15:13 6
Вибори 2019-06-17T15:24:15+03:00
Українські Новини
Гройсман не хоче бачити в Раді "старі партії, такі як БПП, "Батьківщина""

Гройсман не хоче бачити в Раді "старі партії, такі як БПП, "Батьківщина""

Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що старі партії, такі як БПП, "Батьківщина", мають відійти у минуле.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV 16 червня, передають Українські Новини.

"Старі партії, такі як БПП, "Батьківщина", мають відійти у минуле. У них була можливість приймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили. В українців зараз є велика надія. Моя команда готова на практиці реалізувати всі очікування людей", - сказав Гройсман.

На його думку, критерій "тільки нові обличчя в парламенті" не має бути визначальним.

Він вважає свою команду одночасно молодою і професійною.

"Було б добре, щоб до парламенту увійшли нові партії. Є "Слуга народу", "Голос", є партія "Українська стратегія Гройсмана", яка об'єднує професіоналів. Якщо там є мрія, а там голос, то моя команда зробить все, щоб реалізувати на практиці ті напрацювання, які є", - додав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман виступив проти введення 2-палатного парламенту.

Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністр культури Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.

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