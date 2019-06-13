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13 июня 2019, четверг, 23:55 11
Кабмин 2019-06-13T23:55:30+03:00
Українські Новини
Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента

Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за сокращение количества депутатов Верховной Рады и против введения 2-палатного парламента.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что такая форма парламента, которая есть сегодня неэффективна и люди это видят. Мы должны изменить систему выборов в парламент. Я считаю, что было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал Гройсман.

Отвечая на вопрос премьера, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что лично он поддерживает действующую форму парламента с 1 палатой и 450 депутатами.

Как сообщали Українськi Новини, по словам Стефанчука, команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента.

Ранее Гройсман поблагодарил Раду за то, что его не отправили в отставку.

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