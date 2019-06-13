Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за сокращение количества депутатов Верховной Рады и против введения 2-палатного парламента.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что такая форма парламента, которая есть сегодня неэффективна и люди это видят. Мы должны изменить систему выборов в парламент. Я считаю, что было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал Гройсман.

Отвечая на вопрос премьера, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что лично он поддерживает действующую форму парламента с 1 палатой и 450 депутатами.

Как сообщали Українськi Новини, по словам Стефанчука, команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента.

Ранее Гройсман поблагодарил Раду за то, что его не отправили в отставку.