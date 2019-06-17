Через мігрантів кілька країн можуть позбутися безвізу з ЄС

У зв'язку зі зростаючою кількістю шукачів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, Єврокомісія пригрозила ввести заходи протидії. Якщо процес буде тривати, ЄС може призупинити безвіз для окремих країн, заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справах Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, оприлюдненому в понеділок, 17 червня, пише DW.

За словами Аврамопулоса, заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки. "Наше послання держав, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясно: захищати цю привілей - ваша відповідальність", - підкреслив єврокомісар. Він висловив сподівання, що таких крайніх заходів ще можна уникнути.

Як повідомляли Українські Новини, Мінгареллі вважає, що після обрання Зеленського Президентом угроз "безвізу" немає.

Тим часом за два роки "безвіза" ним скористалися більше 2 мільйонів українців.

Також для українців за два роки можуть ввести "безвиз" ще мінімум 20 країн.Тим часом в ЄС схвалили зміни візового кодексу: безвіз в Європу подорожчає на 20 євро.