У Києві на Лісовому палахкотіла 16-поверхівка: мешканців будинку евакуювали

В ніч на 17 червня в Києві за адресою проспект Лісовий, 41 сталася пожежа. Горіла трикімнатна квартира на третьому поверсі 16-поверхового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дзвінок на лінію «101» надійшов близько 00:50. Про це повідомляє Інформатор.

Коли прибули рятувальники, то вогонь вже охопив одну з кімнат квартири на третьому поверсі. Пожежники негайно приступили до локалізації спалаху, щоб не допустити розповсюдження вогню. А вже в 01:40 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Мешканці квартири і сусіди змогли самостійно вийти на вулицю. Варто відзначити, що через задимленість рятувальникам довелося евакуювати 12 осіб, які проживають на вищих поверхах.

На місці працювали чотири одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Також чергували медики та поліція. Причини пожежі будуть з'ясовуватися.

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: Інформатор.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".

Крім того, 15 травня в одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі.

У той же час, у Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба.