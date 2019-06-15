Ночью под Киевом сгорели десять маршруток "Богдан"

В ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".

Об этом сказано в сообщении Государственной службі по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Возгорание произошло в 2 часа 40 мин. в пгт Дымер, на стоянке автотранспортного предприятия.

Огонь уничтожил 10 маршрутных автобусов "Богдан".

В 3:52 подразделения ГосЧС ликвидировали пламя.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, Ранее в Киеве на Подоле произошел масштабный пожар.

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