Ночью под Киевом сгорели десять маршруток "Богдан"

В ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".\r\nОб этом сказано в сообщении Государственной службі по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).\r\nВозгорание произошло в 2 часа 40 мин. в пгт Дымер, на стоянке автотранспортного предприятия.\r\nОгонь уничтожил 10 маршрутных автобусов "Богдан".\r\nВ 3:52 подразделения ГосЧС ликвидировали пламя.\r\nЖертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.\r\nНапомним, Ранее в Киеве на Подоле произошел масштабный пожар.\r\nВ Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.