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16 июня 2019, воскресенье, 08:29 18
Происшествия 2019-06-16T08:29:27+03:00
Українські Новини
В Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба

В Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба

В Шевченковском районе Киева вечером 15 июня в одном из гаражей произошел взрыв.

Об этом заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшей мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили.

Взрыв в Киеве на Тургеневской. Фото: ГосЧС Взрыв в Киеве на Тургеневской. Фото: ГосЧС

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили.

По словам Романа Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждено газовую трубу. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения.

Повреждения ликвидируют.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".

Кроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.

Также в марте в результате взрыва в квартире в Киеве погиб разыскиваемый за убийство россиянин. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

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