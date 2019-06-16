В Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба

В Шевченковском районе Киева вечером 15 июня в одном из гаражей произошел взрыв.\r\nОб этом заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, сообщает пресс-служба.\r\nОтмечается, что взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшей мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили.\r\n\r\nВзрыв в Киеве на Тургеневской. Фото: ГосЧС \r\nСпасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили.\r\nПо словам Романа Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждено газовую трубу. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения.\r\nПовреждения ликвидируют.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NMhaJsZLB4o" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".\r\nКроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.\r\nТакже в марте в результате взрыва в квартире в Киеве погиб разыскиваемый за убийство россиянин. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.