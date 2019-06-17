На Трійцю бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ і поранили двох воїнів

У неділю, 16 червня, збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.\r\nПро це повідомляє прес-центр ООС.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:\r\n- шість разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; - два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;- три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;- Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;- два рази околиці Лебединського– з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;- чотири рази поблизу населеного пункту Харчовик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;- Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;- в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;- двічі Широкине – з 82-мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;- поблизу населеного пункту Новгнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 7 разів:\r\n- двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;- два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;- двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;- околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.\r\nЗа минулу добу два українських захисника отримали поранення. Військові повідомляють, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.\r\nЗа даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення.\r\nВід початку поточної доби, 17 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:\r\n- поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;- Лебединське – з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;- околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;- в районі населеного пункту Харчовик – з великокаліберних кулеметів;- Водяне – з автоматичних гранатометів.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:\r\n- околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;- Новотошківське – з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.\r\nЗгідно із повідомленням, за поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 15 червня бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і зазнали втрат.\r\nРаніше під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком потрапили дитина, дві жінки і чоловік похилого віку.