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17 червня 2019, понеділок, 08:14 23
Силові структури 2019-06-17T09:15:02+03:00
Українські Новини
На Трійцю бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ і поранили двох воїнів

На Трійцю бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ і поранили двох воїнів

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

У неділю, 16 червня, збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- шість разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; - два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;

- три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
- Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;
- два рази околиці Лебединського– з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу населеного пункту Харчовик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;
- в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
- двічі Широкине – з 82-мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Новгнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету.


В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 7 разів:

- двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

За минулу добу два українських захисника отримали поранення. Військові повідомляють, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення.

Від початку поточної доби, 17 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- Лебединське – з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
- околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Харчовик – з великокаліберних кулеметів;
- Водяне – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- Новотошківське – з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.

Згідно із повідомленням, за поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і зазнали втрат.

Раніше під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком потрапили дитина, дві жінки і чоловік похилого віку.

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