У Києві мотоцикл влетів у машини на парковці, 55-річний водій загинув

Сьогодні, 16 червня, у Києві мотоцикл врізався в припарковану машину і перелетів через неї, вдарившись об автомобіль Nissan Juke. Водій мотоцикла, 55-річний чоловік помер на місці. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася за адресою вулиця Трускавецька, 6а.

За попередніми даними видання, пілот мотоцикла Ducati, чоловік віком 55 років, заїжджав на автомобільну парковку будинку за адресою вулиця Трускавецька, 6а. З невідомих причин мотоцикліст врізався в припаркований автомобіль Audi. Удар був настільки сильним, що чоловік перелетів через дах машини і вдарився об ще один автомобіль Nissan, який стояв. На жаль, від отриманих травм пілот помер на місці. Дружина загиблого чоловіка повідомила, що він не вживав спиртні напої і регулярно займався спортом.

В результаті аварії мотоцикл отримав серйозні пошкодження вилки переднього колеса. У Audi розбитий лівий бік і лобове скло. На місці події працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві сталася жахлива ДТП за участю таксі, пасажирка померла на місці.

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