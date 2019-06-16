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16 червня 2019, неділя, 19:55 10
Силові структури 2019-06-16T20:45:02+03:00
Українські Новини
На Трійцю бойовики на Донбасі поранили українського військового

На Трійцю бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у неділю, 16 червня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Від початку доби ворог 9 разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування російської федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Зазначається, що вогонь відкривався поблизу Водяного, у напрямку Пікузів та Ужівки, Талаківки, поблизу Павлополя, в напрямку Українського, на околиці Новотроїцького, в напрямку Докучаєвська, Лебединського, Саханки, а також біля Кримського, Донецького, Новотошківського, Південного і в напрямку шахти ім. Гагаріна.

Внаслідок обстрілу противника 1 військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і понесли втрати.

Раніше під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком потрапили дитина, дві жінки і чоловік похилого віку.

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