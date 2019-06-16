Причиною вибуху в Києві на Тургенєвській назвали витік газу

У столичній поліції назвали ймовірну причину вибуху в Шевченківському районі Києва на вул. Тургенівська, який відбувся 15 червня вночі. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Слідчі провели огляд місця події і встановили, що вибух стався приблизно від витоку газу в одному з гаражів. В даний час поліцейські опитують власника і встановлюють причини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також підтвердили інформацію, що в результаті інциденту потерпілих немає, але пошкоджено гаражі і знищені три автомобіля.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

У Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба.

В ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".

Крім того, 15 травня в одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі.

Також у березні в результаті вибуху у квартирі у Києві загинув розшукуваний за вбивство росіянин. При огляді сапери вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, декілька паспортів різних держав і мобільні телефони.