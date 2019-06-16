У Гаазі завершилися слухання за позовом України проти РФ

У Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 14 червня завершилися слухання за позовом України про порушення Росією прав прибережної держави в рамках Конвенції ООН з морського права. Про це повідомив представник суду Хуан Ігнасіо Массун, повідомляє "Дзеркало тижня".

"З цього моменту Арбітражний трибунал починає обговорення справи. Терміни прийняття арбітражного рішення не встановлені", - сказав Массун.

У свою чергу, заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль уточнила, що рішення про розгляд наданих Україною доказів по суті суд прийме через кілька місяців.

Массун пояснив, що за підсумками розгляду спору буде прийняте рішення, яке може передбачати відшкодування збитків згідно з додатком 7 Конвенції ООН з морського права.

Стаття 10 додатка 7 Конвенції встановлює, що "рішення арбітражу обмежується предметом спору і в ньому викладаються мотиви, на яких воно засновано". Стаття 11 передбачає, що "рішення остаточне і оскарженню не підлягає, якщо сторони в суперечці заздалегідь не домовилися про процедуру оскарження".

Арбітражний розгляд було розпочато у вересні 2016 року після подачі Україною заяву про порушення Росією Конвенції ООН по морському праву - порушення прав прибережної держави в Керченській протоці, Чорному і Азовському морях.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.