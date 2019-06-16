У Львові азербайджанець насмерть збив жінку на переході

77-річна жінка загинула 15 червня о 20:05 у дорожньо-транспортній пригоді за участю 44-річного громадянина Азербайджану у Львові.\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\nДТП сталася на вул. Горській, 5.\r\nАзербайджанець на автомобілі Мерседес-Бенц скоїв наїзд на пішохода.\r\nВід отриманих травм вона померла на місці події.\r\nЗа даними джерел у правоохоронних органах, загинула Любов Рассихіна - дружина легендарного футболіста "Карпат" (Львів) Бориса Рассихіна, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Олімп-Л", суддя міжнародної категорії з гімнастики.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Києвом зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є постраждалі.\r\nРаніше водій легковика помер по дорозі в лікарню від зіткнення з самоскидом під Києвом.\r\nВ Боярці сталося потрійне ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих.