У Львові азербайджанець насмерть збив жінку на переході

77-річна жінка загинула 15 червня о 20:05 у дорожньо-транспортній пригоді за участю 44-річного громадянина Азербайджану у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

ДТП сталася на вул. Горській, 5.

Азербайджанець на автомобілі Мерседес-Бенц скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих травм вона померла на місці події.

За даними джерел у правоохоронних органах, загинула Любов Рассихіна - дружина легендарного футболіста "Карпат" (Львів) Бориса Рассихіна, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Олімп-Л", суддя міжнародної категорії з гімнастики.

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