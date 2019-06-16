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16 червня 2019, неділя, 14:36 17
Події 2019-06-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
У Львові азербайджанець насмерть збив жінку на переході

У Львові азербайджанець насмерть збив жінку на переході

77-річна жінка загинула 15 червня о 20:05 у дорожньо-транспортній пригоді за участю 44-річного громадянина Азербайджану у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

ДТП сталася на вул. Горській, 5.

Азербайджанець на автомобілі Мерседес-Бенц скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих травм вона померла на місці події.

За даними джерел у правоохоронних органах, загинула Любов Рассихіна - дружина легендарного футболіста "Карпат" (Львів) Бориса Рассихіна, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Олімп-Л", суддя міжнародної категорії з гімнастики.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є постраждалі.

Раніше водій легковика помер по дорозі в лікарню від зіткнення з самоскидом під Києвом.

В Боярці сталося потрійне ДТП з двома автобусами, 26 постраждалих.
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