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24 мая 2019, пятница, 09:28 150
Происшествия 2019-05-24T09:29:01+03:00
Українські Новини
Ночью под Киевом столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие

Ночью под Киевом столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие

Столкновение микроавтобуса и фуры под Киевом. Фото: Информатор
Столкновение микроавтобуса и фуры под Киевом. Фото: Информатор

Сегодня ночью, 24 мая, на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус Mercedes Viano и фура Renault Magnum. Пострадал один человек. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что ДТП произошло около полуночи на Бориспольской трассе.

Отмечается, что микроавтобус Mercedes Viano и грузовик Renault Magnum двигались в сторону Киева. По словам водителя Mercedes, он собирался обгонять фуру, однако не успел среагировать на изменение скорости грузовика и врезался в него. После этого микроавтобус все-таки обогнал Renault и остановился.

По данным издания, в результате аварии поверхностные травмы получил только водитель Mercedes, у которого оказалось разбито лицо. Однако и он отказался от госпитализации. На месте происшествия работал один экипаж патрульной полиции. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в причинах произошедшей аварии.

Как сообщали Українські Новини, водитель легковушки умер по дороге в больницу от столкновения с самосвалом под Киевом.

Тем временем, в Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%.

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