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16 червня 2019, неділя, 12:30 9
Події 2019-06-16T12:51:41+03:00
Українські Новини
Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних

Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних

Заміновано. Фото: АТО/Facebook
Заміновано. Фото: АТО/Facebook

977 цивільних загинули і 1 528 зазнали поранення від мін з початку збройного конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупированных територій, передають Українські Новини.

"За даними МВОТ, за період збройного конфлікту від мін і ВЗВ загинули щонайменше 977 цивільних осіб і 1 528 - зазнали поранення", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з огляду на таку ситуацію, першочерговим і невідкладним завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забруднення мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей та юнацтва в навчальних закладах.

Згідно з повідомленням, на такого роду заходи держава вперше виділила цільове фінансування в 2019 році в сумі 5 млн гривень і розпорядником цих коштів є МВОТ.

В рамках цього фінансування будуть проведені навчання дітей та дорослих - працівників підприємств, аграріїв, інформаційні кампанії, маркування територій та інші. Частина діяльності охоплювати всю зону ООС, а у громадах поблизу лінії розмежування будуть створені координаційні групи, буде впроваджуватися широкий комплекс заходів протимінної діяльності.

Попередньо МВОТ відібрало 10 громад: Станиця Луганська, Новоайдар, Тошковка, Щастя, Талаківка, Белогоровка, Курахове, Сартана, Вохноваха і Камишевата.

Ще одним важливим питанням є надання допомоги постраждалим від вибухів мін та вибухонебезпечних предметів (ВНП).

Також повідомляється, що МВОТ в тісній співпраці з громадською організацією "Пролісок" за підтримки уряду Швейцарії починає реалізацію проекту "Допомога особам, постраждалим від мін і вибухонебезпечних залишків війни".

Проектом передбачається надання підтримки постраждалим особам у грошовій формі, яка може спрямовуватися на придбання необхідних ліків, оплату послуг з медичної, фізичної та психологічної реабілітації, професійної перекваліфікації, інших заходів, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму.

Проект є пілотним, і для України це перша цільова допомога для постраждалих.

Реалізацію проекту в Донецькій і Луганській областях МВОТ та ГО "Пролісок" планують розпочати протягом декількох тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили центр розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій в Маріуполі Донецької області.

Раніше, на початку червня, на Донбасі чотири бойовики підірвали на власних мінних полях.

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