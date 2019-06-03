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03 июня 2019, понедельник, 14:44 53
Силовые структуры 2019-06-03T14:45:53+03:00
Українські Новини
На Донбассе четыре боевика подорвались на собственных минных полях, - разведка

На Донбассе четыре боевика подорвались на собственных минных полях, - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что 4 российских военных погибли из-за подрыва на собственных минных полях на Донбассе 1-3 июня.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.

По данным разведки, российско-оккупационные войска в авральном порядке начали оборудовать минно-взрывными заграждениями новые позиции на оккупированных территориях Донбасса.

"Поспешность действий противника по минированию территории при отсутствии взаимодействия между подразделениями приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течении 3 прошедших дней из-за указанных причин погибли 4 военнослужащих российско-оккупационных войск", - сообщил спикер Минобороны.

Он отметил, что хаотичная установка мин угрожает также гражданскому населению Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, группа российских военных подорвалась на собственном минном поле на Донбассе.

Ранее разведка Минобороны заявила, что несколько групп российских снайперов прибыли на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

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