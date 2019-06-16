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16 червня 2019, неділя, 10:41 4
Економіка 2019-06-16T10:57:12+03:00
Українські Новини
Водіїв попередили про можливий дефіцит і подорожчання палива

Водіїв попередили про можливий дефіцит і подорожчання палива

В Україні почало дорожчати паливо: як стверджують експерти нафторинку – через російські обмеження на його поставку з 1 червня. Нашим водіям фахівці радять готуватися до подорожчання автогазу, який до того ж може стати дефіцитом, пише "Сегодня".

З 1 червня російські дизпаливо і зріджений (LPG) газ (бензин з РФ ми не завозимо) поставляються в Україну за квотами, що встановлюються урядом РФ. Квоти виявилися меншими травневих поставок на 30-50%, хоча кілька днів російські трейдери запевняли, що обсяги не зміняться. Але набагато гірше те, що РФ заблокувала транзит нафтопродуктів в Україну з Казахстану, через що виникла загроза дефіциту дизпалива і LPG-газу. На сьогодні, за даними моніторингу ринку палива "Консалтингової групою" А-95 ", середня ціна бензину А-95 – 30,32 грн/л, дизпалива - 29,82 грн/л.

"Таке різке обмеження поставок стало несподіванкою, але ринок встиг підготуватися – на ринку хороші запаси всіх марок палив. Крім того, не виключено, що ситуація з російськими та казахськими поставками може змінитися", – розповів нам директор "А-95" Сергій Куюн.

А ось з автогазом ситуація гірша. За даними "А-95", він уже подорожчав в середньому до 13,57 грн/л (+20 коп.), і ціна продовжує швидко рости. На деяких АЗС газ продають вже по 13,99 грн/л, що вже на гривню дорожче, ніж наприкінці травня. За словами Куюна, протягом місяця за допомогою морських поставок можна замістити російські і навіть білоруські обсяги дизпалива, але не поставки LPG з РФ і Казахстану – інфраструктура наших портів не здатна перекрити їх навіть на 50%.

Контрафакт

У зв'язку із зростанням цін і можливим дефіцитом експерти очікують зростання продажів "бодяги" (підробленого палива), перш за все бензину, оскільки різниця в ціні між ним і якісним бензином стане ще більше. Для боротьби з тіньовим ринком з 1 липня вступає в силу норма закону про ліцензування операцій з нафтопродуктами. Кожна заправка з ліцензією буде знаходитися в базі ДФС, і можна буде легко перевірити, легальна АЗС чи ні. На нафтобазах встановлять рівнеміри, акцизні лічильники з видачі палива, тобто введуть тотальний контроль за переміщенням нафтопродуктів.

"Кустарі переважно випускають бензин – надлишкову позицію для легальних НПЗ, тому ліцензування істотно знизить "тіньовий" оборот і дасть стимул попиту на якісну продукцію українських виробників", – каже Куюн.

А це дозволить менше підвищувати ціни, оскільки АЗС заробляють насамперед на обсягах продажів. 

Прогнози експертів

Експерти ринку говорять, що квотування спекулятивно підніме ціни в роздробі на паливо на 1-1,5 грн/л. Так, директор спецпроектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що причин для подорожчання бензину і ДТ немає, воно відбувається з побоювання, що буде дефіцит поставок. Але в підсумку росіяни можуть втратити український ринок, не отримавши взамін нічого. Рябцев визнає: ситуація з LPG-газом складна, і підвищення цін мінімум на 1,5-2 грн/л в умовах його дефіциту неминуче. За його словами, ринок газу буде лихоманити, адже налагодити альтернативні поставки в достатніх обсягах складно. З ним згоден і Куюн.

"Коли йдеться про дефіцит, прогнозувати зростання цін складно. Як правило, мають місце ажіотаж і неконтрольоване зростання ціни, як влітку 2017 року, коли ціна на автогаз виросла в півтора рази (до 17 грн/л. – Авт.), – говорить Куюн. – Зараз рано панікувати, ситуація змінюється".

Як вплинуть ціна нафти і курс долара

На ціну палива можуть вплинути ще два фактори-світова ціна нафти і зростання курсу долара, адже до 80% нафтопродуктів Україна імпортує. За словами Рябцева, ціна на нафту влітку очікується стабільною – близько 60 дол/барель, тому впливати буде тільки курс. А ось фінаналітики стверджують: гривня буде у червні дешевшати.

"Курс перейшов в коридор 26,5-27,3 грн/$ (+50 коп.), до початку осені очікуємо 27-28 грн/дол", – спрогнозував нам керівник відділу аналітики Forex club Андрій Шевчишин.

Рябцев нагадав, що зростання курсу долара на 10 коп. додає до ціни літра палива 7 коп., тобто лише за рахунок цього бензин може подорожчати в червні додатково ще на 50-60 коп., або до 32 грн/л. (+ 5%). За словами економіста Олександра Охріменка, в ціні товарів паливна складова близько 10%, для транспорту – до 50%. Тому об'єктивно можуть подорожчати лише автоперевезення – на 2-3%.

Нагадаємо, "Консалтингова група А-95" констатувала стабілізацію цін на бензин і дизельне паливо в травні.

Тим часом нафта подорожчала майже до 30 гривень за літр.

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