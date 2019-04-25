Нефть подорожала почти до 30 гривен за литр: цены по регионам

В среду, 24 апреля, по сравнению со вторником, 23 апреля, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 1,8-1,9%, или на 51-54 копейки до 28,25-29,36 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

Средние розничные цены на бензин А-92 повысились на 1,9%, или на 53 копейки до 28,25 гривны/литр.

Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 1,8%, или на 51 копейку до 29,36 гривны/литр.

Средние розничные цены на дизельное топливо повысились на 1,9%, или на 54 копейки до 28,84 гривны/литр.

Розничные цены по состоянию на 24 апреля:

Область А-92 А-95 ДТ Винницкая 28,20 29,23 28,77 Волынская 28,43 29,43 29,07 Днепропетровская 28,17 29,18 28,90 Донецкая 29,38 30,36 29,62 Житомирская 28,11 29,16 28,74 Закарпатская 27,96 29,00 28,33 Запорожская 28,04 29,05 28,81 Ивано-Франковская 28,80 29,80 29,23 Киев 27,99 30,01 29,37 Киевская 28,04 29,14 28,41 Кировоградская 27,88 28,97 28,50 Луганская 29,35 30,28 29,62 Львовская 28,65 29,68 29,11 Николаевская 28,57 29,60 29,08 Одесская 27,71 28,71 28,18 Полтавская 27,91 28,96 28,51 Ривненская 28,42 29,43 29,00 Сумская 27,81 28,81 28,57 Тернопольская 28,64 30,94 29,25 Харьковская 27,72 28,75 28,18 Херсонская 28,00 29,05 28,63 Хмельницкая 28,18 29,21 28,78 Черкасская 28,27 29,27 28,79 Черниговская 27,74 28,76 28,63 Черновицкая 28,24 29,28 28,97 Средние цены* 28,25 29,36 28,84

* Средняя по Украине – без учета Крыма

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