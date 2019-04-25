Нефть подорожала почти до 30 гривен за литр: цены по регионам

В среду, 24 апреля, по сравнению со вторником, 23 апреля, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 1,8-1,9%, или на 51-54 копейки до 28,25-29,36 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nСредние розничные цены на бензин А-92 повысились на 1,9%, или на 53 копейки до 28,25 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на бензин А-95 повысились на 1,8%, или на 51 копейку до 29,36 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на дизельное топливо повысились на 1,9%, или на 54 копейки до 28,84 гривны\/литр.\r\nРозничные цены по состоянию на 24 апреля:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nА-92\r\nА-95\r\nДТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n28,20\r\n29,23\r\n28,77\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n28,43\r\n29,43\r\n29,07\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n28,17\r\n29,18\r\n28,90\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n29,38\r\n30,36\r\n29,62\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n28,11\r\n29,16\r\n28,74\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n27,96\r\n29,00\r\n28,33\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n28,04\r\n29,05\r\n28,81\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n28,80\r\n29,80\r\n29,23\r\n\r\n\r\nКиев\r\n27,99\r\n30,01\r\n29,37\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n28,04\r\n29,14\r\n28,41\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n27,88\r\n28,97\r\n28,50\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n29,35\r\n30,28\r\n29,62\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n28,65\r\n29,68\r\n29,11\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n28,57\r\n29,60\r\n29,08\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n27,71\r\n28,71\r\n28,18\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n27,91\r\n28,96\r\n28,51\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n28,42\r\n29,43\r\n29,00\r\n\r\n\r\nСумская\r\n27,81\r\n28,81\r\n28,57\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n28,64\r\n30,94\r\n29,25\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n27,72\r\n28,75\r\n28,18\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n28,00\r\n29,05\r\n28,63\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n28,18\r\n29,21\r\n28,78\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n28,27\r\n29,27\r\n28,79\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n27,74\r\n28,76\r\n28,63\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n28,24\r\n29,28\r\n28,97\r\n\r\n\r\nСредние цены*\r\n28,25\r\n29,36\r\n28,84\r\n\r\n\r\n\r\n* Средняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, Беларусь остановила экспорт бензина и дизтоплива в Украину.\r\n"Консалтинговая группа А-95" констатирует остановку экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси и считает необходимым поиск альтернативных источников поставки.\r\n В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.