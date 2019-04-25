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25 апреля 2019, четверг, 08:00 412
Экономика 2019-04-25T08:00:04+03:00
Українські Новини
Нефть подорожала почти до 30 гривен за литр: цены по регионам

Нефть подорожала почти до 30 гривен за литр: цены по регионам

Нефть. Фото: firstsocial
Нефть. Фото: firstsocial

В среду, 24 апреля, по сравнению со вторником, 23 апреля, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 1,8-1,9%, или на 51-54 копейки до 28,25-29,36 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

Средние розничные цены на бензин А-92 повысились на 1,9%, или на 53 копейки до 28,25 гривны/литр.

Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 1,8%, или на 51 копейку до 29,36 гривны/литр.

Средние розничные цены на дизельное топливо повысились на 1,9%, или на 54 копейки до 28,84 гривны/литр.

Розничные цены по состоянию на 24 апреля:

Область А-92 А-95 ДТ
Винницкая 28,20 29,23 28,77
Волынская 28,43 29,43 29,07
Днепропетровская 28,17 29,18 28,90
Донецкая 29,38 30,36 29,62
Житомирская 28,11 29,16 28,74
Закарпатская 27,96 29,00 28,33
Запорожская 28,04 29,05 28,81
Ивано-Франковская 28,80 29,80 29,23
Киев 27,99 30,01 29,37
Киевская 28,04 29,14 28,41
Кировоградская 27,88 28,97 28,50
Луганская 29,35 30,28 29,62
Львовская 28,65 29,68 29,11
Николаевская 28,57 29,60 29,08
Одесская 27,71 28,71 28,18
Полтавская 27,91 28,96 28,51
Ривненская 28,42 29,43 29,00
Сумская 27,81 28,81 28,57
Тернопольская 28,64 30,94 29,25
Харьковская 27,72 28,75 28,18
Херсонская 28,00 29,05 28,63
Хмельницкая 28,18 29,21 28,78
Черкасская 28,27 29,27 28,79
Черниговская 27,74 28,76 28,63
Черновицкая 28,24 29,28 28,97
Средние цены* 28,25 29,36 28,84

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, Беларусь остановила экспорт бензина и дизтоплива в Украину.

"Консалтинговая группа А-95" констатирует остановку экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси и считает необходимым поиск альтернативных источников поставки.

 В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

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