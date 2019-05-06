Цены на дизтопливо и бензин стабилизировались, - "Консалтинговая группа А-95"

"Консалтинговая группа А-95" констатирует стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в мае.

Об этом Українським Новинам сообщил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"По бензинам цена останется прежней, по дизтопливу не исключаю, что можно ожидать снижения цены где-то на 1 гривну", - сказал он.

Также Куюн сообщил, что в мелком опте за последние 2 недели цена на дизтопливо снизилась почти на 3 гривны/литр до 24 гривен/литр.

"Рынок всё-таки понял, что, во-первых, запасы есть, во-вторых, понемногу начались поставки из Беларуси, и я вижу, что этот ажиотаж удалось быстро погасить, соответственно цены начали стабилизироваться", - подытожил Куюн.

Кроме того он отметил, что производство нефтепродуктов сейчас идёт за счёт нефти, которую получают по железнодорожным поставкам, и сейчас производство нефтепродуктов в 2-3 раза меньше обычной мощности переработки нефти.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля на заправках цены на бензин и дизтопливо подскочили.

Тем временем нефть подорожала почти до 30 гривен за литр.