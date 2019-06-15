підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
15 червня 2019, субота, 21:19 75
Спорт 2019-06-15T23:45:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: Молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу

Відео дня: Молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу

Юніорська збірна України обіграла юніорську збірну Південної Кореї з рахунком 3:1 в матчі за "золото" молодіжного Чемпіонату світу-2019, повідомляють Українські Новини.

Також з'явилися яскраві відео голів, опубліковані "Апострофом".

Так, вже на 5-й хвилині матчу у ворота українців був призначений пенальті, який корейці реалізували.

Проте потім двічі відзначився Владислав Супряга з київського "Динамо" - в першому та другому таймі, забивши голи.

Крапку в матчі поставив гравець "Динамо" Георгій Цитаішвілі після фантастичного сольного проходу на 60 метрів зі своєї половини поля.

Українець Андрій Лунін з мадридського "Реала" був визнаний кращим воротарем чемпіонату. Кращим гравцем став кореєць Лі Куан Ін з "Валенсії".

Збірна України після перемоги.Збірна України після перемоги.

Українська збірна старше 16-річного віку вперше перемагає в турнірі такого рівня. Востаннє українські футболісти 18-20 річного віку були чемпіонами світу в далекому 1977 році і олімпійськими чемпіонами в 1988 році у складі збірної СРСР.

Як повідомляли Українські Новини, молодіжна збірна України вперше вийшла у фінал Чемпіонату світу.

У матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Україна провела зустріч з Люксембургом. Закінчився поєдинок перемогою Української команди з рахунком 1:0.

З'явилося яскраве відео голу перемоги України над Люксембургом.

Більше новин про: Футбол відео дня Чемпіонат світу юніори

Архів
Новини
Не потрібно боятися протягів в спеку і можна сидіти на холодному, - Супрун 23:04
У Словаччині пройшла інавгурація першої в історії країни президентки 22:27
Повітря в Києві стає все небезпечнішим через спеку: критичні райони і коли спаде забруднення 22:08
Збірна України після перемоги.
Відео дня: Молодіжна збірна України з футболу виграла Чемпіонат світу 21:19
Київське метро може змінити роботу 16 червня через концерт відомої групи 20:34
більше новин
Об'єднані сили націоналістів йдуть в Раду, щоб протистояти реваншу проросійських сил 15:16
Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев 09:37
Платформа нового ринку електроенергії не працює тільки у компаній, які не хочуть запуску ринку, - "Укренерго" 12:18
Уряд зробив всі кадрові призначення, необхідні для запуску реформи енергоринку 18:35
"Метінвест" побудує кисневий комплекс у Маріуполі 17:14
більше новин
Консультативно-діагностичний центр в Києві. Фото: Інформатор
Відмовилася приїхати "швидка": у Києві в черзі до лікаря померла жінка 23:35
Підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради, - опитування SOCIS 11:12 Доповнено
Спека в Києві викликала критичне забруднення повітря: найнебезпечніші райони 16:04
Відео дня: Членкиня команди Порошенка Федина заявила, що "НАТО, ЄС, томос і армію можна намазати на хліб" 18:27
Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil
У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців 16:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok