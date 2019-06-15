Юніорська збірна України обіграла юніорську збірну Південної Кореї з рахунком 3:1 в матчі за "золото" молодіжного Чемпіонату світу-2019, повідомляють Українські Новини.\r\nТакож з'явилися яскраві відео голів, опубліковані "Апострофом".\r\n\r\nТак, вже на 5-й хвилині матчу у ворота українців був призначений пенальті, який корейці реалізували.\r\nПроте потім двічі відзначився Владислав Супряга з київського "Динамо" - в першому та другому таймі, забивши голи.\r\n\r\n\r\nКрапку в матчі поставив гравець "Динамо" Георгій Цитаішвілі після фантастичного сольного проходу на 60 метрів зі своєї половини поля.\r\n\r\nУкраїнець Андрій Лунін з мадридського "Реала" був визнаний кращим воротарем чемпіонату. Кращим гравцем став кореєць Лі Куан Ін з "Валенсії".\r\nЗбірна України після перемоги.\r\nУкраїнська збірна старше 16-річного віку вперше перемагає в турнірі такого рівня. Востаннє українські футболісти 18-20 річного віку були чемпіонами світу в далекому 1977 році і олімпійськими чемпіонами в 1988 році у складі збірної СРСР.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, молодіжна збірна України вперше вийшла у фінал Чемпіонату світу.\r\nУ матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Україна провела зустріч з Люксембургом. Закінчився поєдинок перемогою Української команди з рахунком 1:0.\r\nЗ'явилося яскраве відео голу перемоги України над Люксембургом.