Юніорська збірна України обіграла юніорську збірну Південної Кореї з рахунком 3:1 в матчі за "золото" молодіжного Чемпіонату світу-2019, повідомляють Українські Новини.

Також з'явилися яскраві відео голів, опубліковані "Апострофом".

Так, вже на 5-й хвилині матчу у ворота українців був призначений пенальті, який корейці реалізували.

Проте потім двічі відзначився Владислав Супряга з київського "Динамо" - в першому та другому таймі, забивши голи.

Крапку в матчі поставив гравець "Динамо" Георгій Цитаішвілі після фантастичного сольного проходу на 60 метрів зі своєї половини поля.

Українець Андрій Лунін з мадридського "Реала" був визнаний кращим воротарем чемпіонату. Кращим гравцем став кореєць Лі Куан Ін з "Валенсії".

Збірна України після перемоги.

Українська збірна старше 16-річного віку вперше перемагає в турнірі такого рівня. Востаннє українські футболісти 18-20 річного віку були чемпіонами світу в далекому 1977 році і олімпійськими чемпіонами в 1988 році у складі збірної СРСР.

Як повідомляли Українські Новини, молодіжна збірна України вперше вийшла у фінал Чемпіонату світу.

У матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Україна провела зустріч з Люксембургом. Закінчився поєдинок перемогою Української команди з рахунком 1:0.

З'явилося яскраве відео голу перемоги України над Люксембургом.