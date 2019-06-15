Київське метро може змінити роботу 16 червня через концерт відомої групи

Київський метрополітен попереджає про можливі зміни в роботі у неділю, 16 червня, у зв'язку з проведенням концерту на НСК "Олімпійський".

Про це йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен" на сторінці в соцмережі Facebook.

"16 червня у зв'язку з проведенням концерту на НСК "Олімпійський" можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - сказано в повідомленні.

Так, після закінчення концерту можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого".

Наголошується, що заходи можуть ввести з метою забезпечення належного перевезення пасажирів і з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Згідно інформації на сайті НСК "Олімпійський", 16 червня о 19:00 у спортивному комплексі запланований концерт американської групи KISS.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві станції метро "Театральна", "Золоті ворота" і "Теремки" закривали через неправдиве мінування. Також чоловік перевозив гранати у столичній підземці.

Раніше через бійку у київському метро зупиняли поїзди.