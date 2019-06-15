Зеленський і Аваков відкрили центр розмінування в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який заявив, що буде часто зустрічатися з Зеленським, відкрили центр розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій в Маріуполі Донецької області.\r\nПро це сказано в повідомленні департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС для виконання багатьох завдань на морі й суші з піротехнічних робіт і підводного розмінування", - сказано в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, Зеленський привітав рятувальників із відкриттям центру і заявив, що перед ними стоїть велика відповідальність - очистити від ворожих мін кожен метр звільненої української землі.\r\nУ свою чергу, Аваков зазначив, що незабаром Донецьку область буде посилено і вертолітним загоном.\r\nПрезидент відзначив хороші умови і високу технічну обладнання центру.\r\n\r\nЦентр забезпечено двома піротехнічними машинами важкого типу, чотирма піротехнічними машинами легкого типу, вісьмома оперативно-піротехнічними машинами, однією водолазною оперативно-піротехнічною машиною, бульдозером на гусеничному ходу типу ІМР-2, засобами пошуку вибухонебезпечних предметів (ВНП) на глибину до 0,5 м , до 3 м, до 6 м, комплектами дистанційного переміщення ВОП, засобами індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети, окуляри, тактичні костюми легкого типу і типу EOD-9), а також іншим спеціальним обладнанням для проведення піротехнічних робіт.\r\nНа базі реконструйованої будівлі центру розмінування передбачається розміщення медико-санітарної частини з метою медичного забезпечення діяльності працівників центру і громадян.\r\nВолодимир Зеленський. Фото: прес-служба ДСНС\r\nЗараз бойове чергування несуть 47 рятувальників-піротехніків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом.\r\nТакож Україна і НАТО підписали ряд договорів про надання допомоги у сфері розмінування. Раніше Японія передала Україні 4 спецавтомобілі і обладнання з розмінування боєприпасів.