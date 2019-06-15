Зеленський і Аваков відкрили центр розмінування в Маріуполі

Про це сказано в повідомленні департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС для виконання багатьох завдань на морі й суші з піротехнічних робіт і підводного розмінування", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, Зеленський привітав рятувальників із відкриттям центру і заявив, що перед ними стоїть велика відповідальність - очистити від ворожих мін кожен метр звільненої української землі.

У свою чергу, Аваков зазначив, що незабаром Донецьку область буде посилено і вертолітним загоном.

Президент відзначив хороші умови і високу технічну обладнання центру.

Центр забезпечено двома піротехнічними машинами важкого типу, чотирма піротехнічними машинами легкого типу, вісьмома оперативно-піротехнічними машинами, однією водолазною оперативно-піротехнічною машиною, бульдозером на гусеничному ходу типу ІМР-2, засобами пошуку вибухонебезпечних предметів (ВНП) на глибину до 0,5 м , до 3 м, до 6 м, комплектами дистанційного переміщення ВОП, засобами індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети, окуляри, тактичні костюми легкого типу і типу EOD-9), а також іншим спеціальним обладнанням для проведення піротехнічних робіт.

На базі реконструйованої будівлі центру розмінування передбачається розміщення медико-санітарної частини з метою медичного забезпечення діяльності працівників центру і громадян.

Володимир Зеленський. Фото: прес-служба ДСНС

Зараз бойове чергування несуть 47 рятувальників-піротехніків.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом.

Також Україна і НАТО підписали ряд договорів про надання допомоги у сфері розмінування. Раніше Японія передала Україні 4 спецавтомобілі і обладнання з розмінування боєприпасів.