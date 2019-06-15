Бойко подав документи до ЦВК

В суботу,15 червня, представники Опозиційної платформи - "За життя" подали документи д ЦВК для реєстрації кандидатами в народні депутати України за загальнодержавним багатомандатним округом, повідомляє офіційний сайт платформи.

"Сплав молодості та досвіду – так можна охарактеризувати список Опозиційної платформи - "За життя". У команді миру – ефективні управлінці, антикризові менеджери, які конкретними справами довели свій професіоналізм. Це молоді люди і вже досвідчені державники, які знають, як вивести країну з кризи, відродити економіку і забезпечити громадянам гідний соціальний захист", - йдеться в повідомленні платформи.

У партії також є свій кандидат в прем’єр-міністри – Юрій Бойко.

У списку опозиціонерів витримано квотний принцип: більше 30% кандидатів – це жінки.

"Своїми пріоритетами команда миру ставить припинення конфлікту на південному сході України, зниження цін на газ, вирішення соціальних питань громадян, відновлення економіки. Опозиційна платформа - "За життя" знає, як цього домогтися, вірить в підтримку людей і свою перемогу на парламентських виборах", - додають в опозиції.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, "Слуга народу" і Платформа Бойка лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смешка з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.