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15 червня 2019, субота, 15:26 25
Президент 2019-06-15T17:15:01+03:00
Українські Новини
Інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом, - Зеленський

Інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський в Маріуполі. Фото: АП
Президент Володимир Зеленський в Маріуполі. Фото: АП

Президент Володимир Зеленський анонсував інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу найближчим часом.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", - сказано в ньому з посиланням на слова Зеленського.

Повідомляється, що Президент під час робочої поїздки до Маріуполя поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу, де також анонсував підготовку реформаторських законопроектів, що сприяють розвитку малого та середнього бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, немецькі депутати приготували нові ініціативи щодо Донбасу.

Також Європейський інвестбанк приєднається до допомоги українському Приазов'ю. Крім того, ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази.

Тим часом НБУ розповів, скільки інвестицій бізнес повернув в Україну.

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