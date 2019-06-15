Зеленський призначив Пругла в.о. губернатора Полтавщини

Президент Володимир Зеленський призначив виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Пругла.\r\nПро це йдеться в указі №413, передають Українські Новини.\r\n"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Пругла Олега Євгеновича", - йдеться в ньому.\r\n\r\nОлег Пругло народився в 1964 році в Донецьку.\r\nУ 1985 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв'язку. Військову службу проходив на різних посадах до 1999 року.\r\nУ травні 1986 року брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.\r\nЗ 1999 року - пенсіонер Збройних Сил.\r\nУ 2000 році закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю економіст-фінансист.\r\nУ 2006 році обраний головою Жовтневої районної в м. Полтаві ради.\r\nПругло з травня 2014 року до призначення його в.о. голови Полтавської ОДА обіймав посаду заступника голови Полтавської обладміністрації.\r\nОдружений, має сина.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.\r\nРаніше перший заступник полтавського губернатора Песоцький подав у відставку. Крім того, суд заарештував преміум-автомобіль полтавського екс-губернатора Головка.