Зеленський призначив Пругла в.о. губернатора Полтавщини

Про це йдеться в указі №413, передають Українські Новини.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Пругла Олега Євгеновича", - йдеться в ньому.

Олег Пругло народився в 1964 році в Донецьку.

У 1985 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв'язку. Військову службу проходив на різних посадах до 1999 року.

У травні 1986 року брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

З 1999 року - пенсіонер Збройних Сил.

У 2000 році закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю економіст-фінансист.

У 2006 році обраний головою Жовтневої районної в м. Полтаві ради.

Пругло з травня 2014 року до призначення його в.о. голови Полтавської ОДА обіймав посаду заступника голови Полтавської обладміністрації.

Одружений, має сина.