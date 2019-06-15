підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
15 червня 2019, субота, 14:34 29
Президент 2019-06-15T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Пругла в.о. губернатора Полтавщини

Зеленський призначив Пругла в.о. губернатора Полтавщини

Олег Пругло. Фото: poltava.pl
Олег Пругло. Фото: poltava.pl

Президент Володимир Зеленський призначив виконуючим обов'язки голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Пругла.

Про це йдеться в указі №413, передають Українські Новини.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Пругла Олега Євгеновича", - йдеться в ньому.

Олег Пругло народився в 1964 році в Донецьку.

У 1985 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв'язку. Військову службу проходив на різних посадах до 1999 року.

У травні 1986 року брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

З 1999 року - пенсіонер Збройних Сил.

У 2000 році закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю економіст-фінансист.

У 2006 році обраний головою Жовтневої районної в м. Полтаві ради.

Пругло з травня 2014 року до призначення його в.о. голови Полтавської ОДА обіймав посаду заступника голови Полтавської обладміністрації.

Одружений, має сина.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Раніше перший заступник полтавського губернатора Песоцький подав у відставку. Крім того, суд заарештував преміум-автомобіль полтавського екс-губернатора Головка.

Більше новин про: Губернатор Указ Президента Полтавська обласна державна адміністрація Полтавська область Володимир Зеленський Полтавська обласна рада

Архів
Новини
ЦВК відмовив у реєстрації 7 кандидатам у депутати 16:51
Ліквідація незаконного трубопровіду. Фото: Держприкордонслужба
Незаконний трубопровід для перекачування нафти був прокладений з РФ в Луганську область, - Держприкордонслужба 16:36
Сексистська, на думку британців, реклама молочної суміші Aptamil. Фото: Aptamil
У Британії заборонили сексизм у рекламі: список шкідливих стереотипів за версією англійців 16:02
Інвестиції в інфраструктуру Донбасу очікуються найближчим часом, - Зеленський 15:26
На Трійцю в Україні буде посуха й 35-градусна спека 15:07 Карта
більше новин
Об'єднані сили націоналістів йдуть в Раду, щоб протистояти реваншу проросійських сил 15:16
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев 09:37
"Національний Корпус" спростував причетність до політсили Сергія Козлюка, якого звинувачують у побитті людини 20:33
Платформа нового ринку електроенергії не працює тільки у компаній, які не хочуть запуску ринку, - "Укренерго" 12:18
більше новин
Консультативно-діагностичний центр в Києві. Фото: Інформатор
Відмовилася приїхати "швидка": у Києві в черзі до лікаря померла жінка 23:35
Підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради, - опитування SOCIS 11:12 Доповнено
Спека в Києві викликала критичне забруднення повітря: найнебезпечніші райони 16:04
Відео дня: Членкиня команди Порошенка Федина заявила, що "НАТО, ЄС, томос і армію можна намазати на хліб" 18:27
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok