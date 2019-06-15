Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив виконуючою обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Світлану Шаталову.\r\nПро це йдеться в указі №412, передають Українські Новини.\r\n"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Шаталов Світлану Миколаївну", - йдеться в ньому.\r\nШаталова з квітня 2017 року до призначення в. о. голови Одеської обладміністрації займала посаду заступника голови Одеської обладміністрації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.\r\nКабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.\r\nПеред виборами Президента Петро Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.