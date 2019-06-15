Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив виконуючою обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Світлану Шаталову.

Про це йдеться в указі №412, передають Українські Новини.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Шаталов Світлану Миколаївну", - йдеться в ньому.

Шаталова з квітня 2017 року до призначення в. о. голови Одеської обладміністрації займала посаду заступника голови Одеської обладміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Перед виборами Президента Петро Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.