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15 червня 2019, субота, 12:42 52
Президент 2019-06-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації

Зеленський призначив в. о. голови Одеської обладміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив виконуючою обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Світлану Шаталову.

Про це йдеться в указі №412, передають Українські Новини.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Шаталов Світлану Миколаївну", - йдеться в ньому.

Шаталова з квітня 2017 року до призначення в. о. голови Одеської обладміністрації займала посаду заступника голови Одеської обладміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій, 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Перед виборами Президента Петро Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.

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