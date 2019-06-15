Зеленський звільнив посла в Швеції

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади надзвичайного і повноважного посла України у Швеції.\r\nПро це йдеться в указі №411, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться в ньому.\r\nВ указі не названа причина звільнення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський запевнив міністрів закордонних справ Польщі та Швеції Яцека Чапутовича і Маргота Вальстрема у продовженні Україною інтеграції в Європейський Союз та Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).\r\nРаніше Зеленський звільнив Балана з посади в. о. командувача Нацгвардією і призначив його командуючим.\r\nТакож Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації.