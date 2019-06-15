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15 червня 2019, субота, 12:15 33
Президент 2019-06-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив посла в Швеції

Зеленський звільнив посла в Швеції

Україна і Швеція. Фото: world.liveuamap.com
Україна і Швеція. Фото: world.liveuamap.com

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сагача з посади надзвичайного і повноважного посла України у Швеції.

Про це йдеться в указі №411, передають Українські Новини.

"Звільнити Сагача Ігоря Михайловича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція", - йдеться в ньому.

В указі не названа причина звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запевнив міністрів закордонних справ Польщі та Швеції Яцека Чапутовича і Маргота Вальстрема у продовженні Україною інтеграції в Європейський Союз та Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Раніше Зеленський звільнив Балана з посади в. о. командувача Нацгвардією і призначив його командуючим.

Також Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації.

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