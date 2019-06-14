Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской обладминистрации

Президент Владимир Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?" - написал он.

Среди претендентов Зеленский назвал 43-летнего директора Бурштынской ТЭС, заместителя генерального директора ПАО "ДТЭК "Западэнерго" Дениса Шмыгаля, 38-летнего директора компании "Эко-Оптима" Максима Козицкого и 35-летнего адвоката, главу западноукраиского филиала юридической компании Arzinger Маркияна Мальского.

Как сообщали Українські Новини, 11 июня Президент Владимир Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.

Среди них председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.