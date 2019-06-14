Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской обладминистрации

Президент Владимир Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА).\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n\r\n"Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?" - написал он.\r\nСреди претендентов Зеленский назвал 43-летнего директора Бурштынской ТЭС, заместителя генерального директора ПАО "ДТЭК "Западэнерго" Дениса Шмыгаля, 38-летнего директора компании "Эко-Оптима" Максима Козицкого и 35-летнего адвоката, главу западноукраиского филиала юридической компании Arzinger Маркияна Мальского.\r\nКак сообщали Українські Новини, 11 июня Президент Владимир Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций.\r\nСреди них председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.