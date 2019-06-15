Масштабна смертельна ДТП у Києві: чотири людини загинули, одна у лікарні

4 людини загинули і 1 госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на Деміївській площі в Голосіївському районі Києва 15 червня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Правоохоронці встановили, що водій "Шевроле" виїхав на смугу зустрічного руху і зіштовхнувся з автомобілем "Шкода". У результаті аварії чотири людини, які перебували в "Шевроле", отримали травми, несумісні з життям. Водій іншої іномарки отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню", - сказано в ньому.

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці, опитуючи свідків і очевидців ДТП.

Згідно з повідомленням, правоохоронці мають намір відкрити кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.

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