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15 червня 2019, субота, 11:45 34
Події 2019-06-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Масштабна смертельна ДТП у Києві: чотири людини загинули, одна у лікарні

Масштабна смертельна ДТП у Києві: чотири людини загинули, одна у лікарні

4 людини загинули і 1 госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на Деміївській площі в Голосіївському районі Києва 15 червня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Правоохоронці встановили, що водій "Шевроле" виїхав на смугу зустрічного руху і зіштовхнувся з автомобілем "Шкода". У результаті аварії чотири людини, які перебували в "Шевроле", отримали травми, несумісні з життям. Водій іншої іномарки отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню", - сказано в ньому.

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці, опитуючи свідків і очевидців ДТП.

Згідно з повідомленням, правоохоронці мають намір відкрити кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.Смертельне ДТП у Києві. Фото: Інформатор.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаївської області зіштовхнулись ВАЗ і Renault, загинули обидва водія.

Раніше в Миколаєві п'яний таксист у спробі втекти протаранив поліцейське авто.

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