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15 июня 2019, суббота, 09:44 20
Происшествия 2019-06-15T09:44:21+03:00
Українські Новини
В Киеве полицейский Prius во время погони протаранил Ford: пострадал патрульный

В Киеве полицейский Prius во время погони протаранил Ford: пострадал патрульный

15 июня в Киеве на пересечении улиц Вышгородской и Ивана Ивашкевича произошло ДТП с участием автомобиля Ford и полицейского Toyota Prius. Во время погони патрульный экипаж столкнулся с выезжающим на перекресток авто.

Инцидент произошел около 4:00. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя Ford, он ехал по улице Ивашкевича. В этот момент по улице Вышгородской ехали несколько патрульных экипажей, которые участвовали в погоне. Не успев затормозить, Ford на перекрестке влетел в полицейский Prius.

В результате столкновения пострадал правоохранитель. Предварительно, врачи скоро помощи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Водитель Ford, к счастью, не пострадал.

У Prius полностью смята передняя часть. У Ford осталась вмятина с пассажирской стороны и отлетело переднее левое колесо. Детали и точные причины аварии устанавливаются.

ДТП с полицейским авто. Фото: Информатор.ДТП с полицейским авто. Фото: Информатор.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя.

Ранее в Николаеве пьяный таксист в попытке сбежать протаранил полицейское авто.

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ДТП с полицейским авто. Фото: Информатор.
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