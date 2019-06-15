Вночі під Києвом згоріли десять маршруток "Богдан"

В ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".

Про це сказано в повідомленні Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Займання сталося в 2 години 40 хв. в смт Димер, на стоянці автотранспортного підприємства.

Вогонь знищив 10 маршрутних автобусів "Богдан".

О 3:52 підрозділи ДСНС ліквідували полум'я.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше в Києві на Подолі сталася масштабна пожежа.

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