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15 червня 2019, субота, 10:13 13
Події 2019-06-15T11:30:02+03:00
Українські Новини
Вночі під Києвом згоріли десять маршруток "Богдан"

Вночі під Києвом згоріли десять маршруток "Богдан"

Пожежники. Фото: Держнс
Пожежники. Фото: Держнс

В ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".

Про це сказано в повідомленні Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Займання сталося в 2 години 40 хв. в смт Димер, на стоянці автотранспортного підприємства.

Вогонь знищив 10 маршрутних автобусів "Богдан".

О 3:52 підрозділи ДСНС ліквідували полум'я.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше в Києві на Подолі сталася масштабна пожежа.

В Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинуло 6 осіб.

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