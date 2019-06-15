Вночі під Києвом згоріли десять маршруток "Богдан"

В ніч на 15 червня, у Вишгородському районі Київської області згоріли 10 автобусів "Богдан".\r\nПро це сказано в повідомленні Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).\r\nЗаймання сталося в 2 години 40 хв. в смт Димер, на стоянці автотранспортного підприємства.\r\nВогонь знищив 10 маршрутних автобусів "Богдан".\r\nО 3:52 підрозділи ДСНС ліквідували полум'я.\r\nЖертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.\r\nНагадаємо, раніше в Києві на Подолі сталася масштабна пожежа.\r\nВ Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинуло 6 осіб.