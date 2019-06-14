В Киеве на Подоле произошел масштабный пожар

В Подольском районе Киева по адресу улица Новоконстантиновская, 21 произошел пожар. Горели склады на территории промзоны. По рангу повышенной сложности на место прибыли дополнительные силы спасателей.

Вызов на линию «101» поступил в 21:58. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, огонь охватил несколько ангаров на площади 120 квадратных метров. Так как существовала угроза распространения пожару присвоили ранг повышенной сложности. На адрес направили дополнительные силы спасателей и техники.

Благодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня и в 22:28 локализовать, а в 23:10 полностью ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших. На время работы экстренных служб полиция перекрывала движение на развороте под путепроводом по улице Новоконстантиновской. На месте работали 35 человек личного состава и 10 единиц основной и специальной техники.

Как нам удалось узнать на месте происшествия, во всех помещениях находились различные предприятия. Что именно стало причиной возгорания — установит следствие, но работники утверждают, что пожар начался с другой стороны, за забором, возможно кто-то просто бросил окурок в мусор и огонь распространился на здания. Детали инцидента выясняются.

Напомним, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.