В Киеве на Подоле произошел масштабный пожар

В Подольском районе Киева по адресу улица Новоконстантиновская, 21 произошел пожар. Горели склады на территории промзоны. По рангу повышенной сложности на место прибыли дополнительные силы спасателей.\r\nВызов на линию «101» поступил в 21:58. Об этом сообщает Информатор.\r\nПо предварительной информации, огонь охватил несколько ангаров на площади 120 квадратных метров. Так как существовала угроза распространения пожару присвоили ранг повышенной сложности. На адрес направили дополнительные силы спасателей и техники.\r\nБлагодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня и в 22:28 локализовать, а в 23:10 полностью ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших. На время работы экстренных служб полиция перекрывала движение на развороте под путепроводом по улице Новоконстантиновской. На месте работали 35 человек личного состава и 10 единиц основной и специальной техники.\r\nКак нам удалось узнать на месте происшествия, во всех помещениях находились различные предприятия. Что именно стало причиной возгорания — установит следствие, но работники утверждают, что пожар начался с другой стороны, за забором, возможно кто-то просто бросил окурок в мусор и огонь распространился на здания. Детали инцидента выясняются.\r\n\r\nНапомним, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.