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15 червня 2019, субота, 08:46 8
Силові структури 2019-06-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ і втратили "бійця" у відповідь

На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ і втратили "бійця" у відповідь

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий отримав поранення. Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли позиції ОС.

Про це йдеться у зведенні прессцентру Об'єднаних сил станом на 7:00 15 червня.

"Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: Мар'їнку, Павлопіль, Красногорівку, поблизу Гнутового, Водяне, околиці Лебединського, Пищевик, поблизу Тарамчука та Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 9 разів: Південне, Попасна, Золоте-4, Станиця Луганська.

За даними розвідки, 14 червня одного окупанта було знищено.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Лебединського - гранатомет та стрілецька зброя; Авдіївка - міномет калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції ОС: двічі Станиця Луганська - з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, боевики 29 разів порушили режим припинення вогню: один військовий поранений і один травмований.

Тим часом літній чоловік, дві жінки і дитина потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком.

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