Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня: один военный ранен и один травмирован

За прошедшие сутки, 13 июня, боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. Боевики также обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение и еще один боевую травму.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Из которых четыре раза боевики обстреляли Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также под обстрелы попали позиции ООС в Новоселовке Второй, три раза в районе населенного пункта Широкино, дважды в Новотроицком, в Новомихайловке, два раза вблизи Лебединского, в районе Березового, вблизи населенного пункта Талаковка и Богдановка.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз. Под обстрелы боевиков попали позиции ВСУ и Боровском, в районе населенного пункта Луганское, дважды в Золотом-4, в Зайцево, два раза в Южном, вблизи Луганского, Станицы-Луганской и дважды в Крымском.

По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также было уничтожено один грузовик и гаубицу Д-30.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка, а также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелял позиции Объединенных сил в Южном.

Как сообщали Українськi Новини, военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке

Также в Генштабе заявил, что не было команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков в зоне ООС.