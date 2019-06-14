У святкові вихідні в Києві на Інститутській частково обмежать рух

На вихідних у Києві буде частково обмежено рух на вулиці Інститутській. Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор".\r\nТак, повідомляється, що обмеження діятимуть від вулиці Шовковичної до Ольгинської. Причиною обмеження комунальники називають заміну асфальтобетонного покриття на даній ділянці.\r\nЗазначається, що обмеження наберуть чинності з 08:00.\r\nСлужба просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині зазначеної ділянки вулично-дорожньої мережі, щоб не заважати дорожнім роботам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Києві на Південному мосту обмежать рух майже на місяць.\r\nТим часом, через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.