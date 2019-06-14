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14 червня 2019, пʼятниця, 23:40 8
Суспільство 2019-06-15T00:15:02+03:00
Українські Новини
У святкові вихідні в Києві на Інститутській частково обмежать рух

У святкові вихідні в Києві на Інститутській частково обмежать рух

Ремонт дороги. Фото: mygid.info
Ремонт дороги. Фото: mygid.info

На вихідних у Києві буде частково обмежено рух на вулиці Інститутській. Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор".

Так, повідомляється, що обмеження діятимуть від вулиці Шовковичної до Ольгинської. Причиною обмеження комунальники називають заміну асфальтобетонного покриття на даній ділянці.

Зазначається, що обмеження наберуть чинності з 08:00.

Служба просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині зазначеної ділянки вулично-дорожньої мережі, щоб не заважати дорожнім роботам.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на Південному мосту обмежать рух майже на місяць.

Тим часом, через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.

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