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14 червня 2019, пʼятниця, 23:15 30
Суспільство 2019-06-15T00:45:01+03:00
Українські Новини
В АП можна буде приходити в шортах

В АП можна буде приходити в шортах

Адміністрація Президента
Адміністрація Президента

Підприємець і волонтер Давид Арахмія заявив, що правила дрес-коду для відвідувачів Адміністрації Президента будуть змінені, зокрема буде дозволено приходити в АП в шортах. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"В адміністрацію вже можна приходити в шортах. Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна", - зазначив Арахамія.

За словами волонтера, внесли зміни і в документ, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі адміністрації з ноутбуком.

"Розумієте, в адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп'ютером. Але там багато журналістів ходить, експертів. І у них є комп'ютери. Я кажу: чому iPhone можна, як планшет iPad можна (це фактично комп'ютер), а комп'ютер вже не можна? Ось що за дурня? Просто ніхто не "парився". Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли і підписали документ, зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи", - сказав Арахамія.

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева підтвердила, що документ, що регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП, буде змінено.

"У нас - аналогічні ідеї і думки, тому що просто жарко ... Поки на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, тому що ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застарілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація", - зазначила Побєдоносцева.

Також Побєдоносцева додала, що зміни будуть внесені в документ, що стосується відвідин адміністрації президента з ноутбуком.

"Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це відбулося", - додала прес-секретар Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, міський велопрокат з'явився під АП у Києві.

Тим часом Адміністрація Президента може переїхати в Український дім

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