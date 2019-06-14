Масштабна аварія на водогоні в Донецькій області: жителям Костянтинівки завтра повернуть воду

Донецька обласна державна адміністрація прогнозує відновлення централізованого водопостачання 73 тис. жителів Костянтинівки (районний центр області) до 15 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби обладміністрації, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, водопостачання Костянтинівки перервалося 13 червня через аварію на 2-му Донецькому водопроводі та відключення від енергопостачання через заборгованість Белокузьминівського водозабору.\r\n"Сьогодні о 7 ранку після проведення ремонтних робіт Другий Донецький водопровід запущений в роботу. Тільки заповниться система водопроводу - люди будуть з водою", - йдеться в повідомленні.\r\nОрієнтовно вода надійде споживачам увечері в п'ятницю, 14 червня.\r\nВодопостачання Костянтинівки здійснюється з трьох джерел комунального підприємства "Вода Донбасу": 2-го Донецького водопроводу, Білокузьминівського підземного водозабору і підземного водозабору "Біла гора".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Донецькій області сталася масштабна аварія на водопроводі.\r\nРаніше "Воді Донбасу" обмежили електрику: частина Донецької області залишилася без водопостачання.