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14 червня 2019, пʼятниця, 22:27 6
Суспільство 2019-06-14T22:35:02+03:00
Українські Новини
Масштабна аварія на водогоні в Донецькій області: жителям Костянтинівки завтра повернуть воду

Масштабна аварія на водогоні в Донецькій області: жителям Костянтинівки завтра повернуть воду

Донецька обласна державна адміністрація прогнозує відновлення централізованого водопостачання 73 тис. жителів Костянтинівки (районний центр області) до 15 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обладміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, водопостачання Костянтинівки перервалося 13 червня через аварію на 2-му Донецькому водопроводі та відключення від енергопостачання через заборгованість Белокузьминівського водозабору.

"Сьогодні о 7 ранку після проведення ремонтних робіт Другий Донецький водопровід запущений в роботу. Тільки заповниться система водопроводу - люди будуть з водою", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовно вода надійде споживачам увечері в п'ятницю, 14 червня.

Водопостачання Костянтинівки здійснюється з трьох джерел комунального підприємства "Вода Донбасу": 2-го Донецького водопроводу, Білокузьминівського підземного водозабору і підземного водозабору "Біла гора".

Як повідомляли Українські Новини, в Донецькій області сталася масштабна аварія на водопроводі.

Раніше "Воді Донбасу" обмежили електрику: частина Донецької області залишилася без водопостачання.

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