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14 червня 2019, пʼятниця, 20:25 7
Силові структури 2019-06-14T20:39:49+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики застосували заборонену артилерію і поранили бійця ЗСУ

На Донбасі бойовики застосували заборонену артилерію і поранили бійця ЗСУ

Бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Мар'їнка - з 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" противник також здійснив 3 обстріли: в районі населеного пункту Південне за напрямом шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, поблизу Попасної - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем, поблизу Новгорода - з автоматичних гранатометів.

Внаслідок обстрілу ворожих один український військовослужбовець отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню: один військовий поранений і один травмований.

Тим часом, літній чоловік, дві жінки і дитина потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком.

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