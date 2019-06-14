Спека атакує цілодобово: ніч на 14 червня стала найтеплішою за останні майже 100 років

Ніч з 13 на 14 червня стала найтеплішою за останні майже 100 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Так, за даними обсерваторії, в останній раз такі погодні умови фіксувалися в 1927 році.

"Температура повітря у Києві в ніч на п'ятницю не опустилася нижче 20,1° С, а це значить, що повторне рекордне значення за майже столітній період", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в червні температура повітря у Києві на 9 градусів перевищує кліматичну норму.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про надзвичайну пожежонебезпеку.

Тим часом, троїцькі вихідні почнуться з спеки до +34 і гроз.