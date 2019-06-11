подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 19:13 25
Жизнь 2019-06-11T19:19:21+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности

Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности

Термометр. Фото: bun.com.ua
Термометр. Фото: bun.com.ua

На этой неделе в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"11-13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, 13 июня и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киеве 13-15 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Чернобыле.

Тем временем, жара активизируется и часть Украины затопит ливнями: синоптик предупредила о сложной погоде до конца недели.

Больше новостей о: Пожароопасность погода в Украине Аномальная жара

Архив
Новости
Омелян предрек, что Зеленский станет "бандеровцем" к концу срока президента 20:22
Инфляция в мае превысила прогноз НБУ 20:03
"Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев 20:00
Взятка. Фото: Нацполиция
Глава общины получил $25 тыс. взятки за земучастки в Днипре 19:39
На Донбассе боевики при обстрелах ранили двух украинских военных 19:35
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok