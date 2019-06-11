Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности

На этой неделе в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"11-13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, 13 июня и в Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киеве 13-15 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Чернобыле.

Тем временем, жара активизируется и часть Украины затопит ливнями: синоптик предупредила о сложной погоде до конца недели.