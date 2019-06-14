підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 червня 2019, пʼятниця, 19:04 8
Президент 2019-06-14T19:30:16+03:00
Українські Новини
Зеленський запитав у мешканців Львівської області в Facebook, кого обрати головою ОДА

Зеленський запитав у мешканців Львівської області в Facebook, кого обрати головою ОДА

Зеленський. Фото: АП
Зеленський. Фото: АП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців Львівської області з проханням висловити думку про трьох претендентів на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. Імена претендентів Зеленський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Добрий день, Львівщина! Звертаюся до вас за допомогою. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голів Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їх репутації, менеджерські і моральні якості? Та й взагалі – хто вам більше подобається?" - написав Зеленський.

Так, Зеленський опублікував імена кандидатів:

Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західної філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Як повідомляли Українські Новини, Синютка пішов у відставку зі словами "все буде Україна".

Раніше Зеленський призначив тимчасових глав 12 областей.

Більше новин про: Володимир Зеленський Львівська ОДА

Архів
Новини
Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації 19:28
Анатолій Могильов викликав екс-секретаря РНБО на телевізійну "дуель" щодо Криму 19:28
За один день відпустки Ситнику заплатили більше 5 тис. гривень: скільки заробляє директор НАБУ 19:20
Зеленський запитав у мешканців Львівської області в Facebook, кого обрати головою ОДА 19:04
Місце обстрілу в Мар'їнці.
Літній чоловік, дві жінки і дитина потрапили під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком 18:59
більше новин
Об'єднані сили націоналістів йдуть в Раду, щоб протистояти реваншу проросійських сил 15:16
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев 09:37
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні 09:21
Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ, - ЗМІ 13:59
більше новин
Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2016 10:41
Консультативно-діагностичний центр в Києві. Фото: Інформатор
Відмовилася приїхати "швидка": у Києві в черзі до лікаря померла жінка 23:35
Підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради, - опитування SOCIS 11:12 Доповнено
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
У Вакарчука назвали прізвища трьох спонсорів його партії 20:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok