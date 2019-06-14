Зеленський запитав у мешканців Львівської області в Facebook, кого обрати головою ОДА

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців Львівської області з проханням висловити думку про трьох претендентів на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. Імена претендентів Зеленський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Добрий день, Львівщина! Звертаюся до вас за допомогою. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голів Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їх репутації, менеджерські і моральні якості? Та й взагалі – хто вам більше подобається?" - написав Зеленський.

Так, Зеленський опублікував імена кандидатів:

Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західної філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

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